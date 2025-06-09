3 اشخاص يستدرجون كهربائيا ويجبرونه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من كهربائى مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوايلى، والنزهة" لقيام أحدهم بإستدراجه للشقة محل سكنه لإجراء بعض أعمال الكهرباء ولدى حضوره قاموا بإجباره على توقيع (3 إيصالات أمانة - عقد بيع الدراجة النارية خاصته) وقيامهم بالإستيلاء منه على ( الرخصة الخاصة بالدراجة النارية ، مبلغ مالى ) لوجود خلافات مالية مع أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم .. وبحوزتهم (3 إيصالات أمانة وعقد بيع دراجة ممهورين ببصمة المُبلغ - رخصة الدراجة خاصته والمبلغ المالى المستولى عليهم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.