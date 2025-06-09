البابا تواضروس يستقبل أسقف تورينو وروما

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما الذي عرض على قداسته عددًا من الملفات الخاصة بخدمته الرعوية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، خدام منظمة HOPE وذلك ضمن أسبوع خدمتهم في مصر. وتحدث معهم قداسة البابا عن عمق الخدمة الروحية، والبركة التي تتركها في النفس، وتأثيرها الممتد في حياة الخادم كما أهداهم قداسته جواز سفر HIGH Office لكل خادم. وفى نهاية اللقاء التقطوا صور تذكارية مبهجة أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا يوسف مطران إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا بيزل والأنبا جريجوري الأسقفان العامَّان بالإيبارشية ذاتها، وأهداهم قداسة البابا درع مكتب HIGH

يذكر أن الزيارة الخدمية، لمنظمة HOPE تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته المنعقدة في شهر مارس من عام ٢٠٢٤، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لعبارة

.(Hands in God's Hand)