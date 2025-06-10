عبد الله المغازي: طالبنا بزيادة عدد نواب البرلمان لمعالجة تشوهات النظام الفردي

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية كان يعاني من تشوهات كبيرة، أبرزها عدم العدالة بين الدوائر المختلفة، موضحًا أن بعض المرشحين كانوا يخوضون الانتخابات في دوائر ذات كثافة سكانية عالية دون تحقيق النجاح، بينما يفوز آخرون في دوائر صغيرة بعدد أصوات أقل.

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الحوار الوطني: زيادة عدد النواب من 50 إلى 100 مقعد

وأضاف المغازي، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المشاركين في الحوار الوطني طالبوا برفع عدد أعضاء مجلس النواب من 50 إلى 100 عضو، كأحد الحلول الضرورية لمعالجة هذا الخلل.

وأكد أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن تراعي الكتلة السكانية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المقاعد المخصصة للتمثيل البرلماني.

انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو.. وحلف اليمين في أكتوبر

وفيما يخص الانتخابات المقبلة، أوضح المغازي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بتحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ من المتوقع أن تُجرى خلال شهر يوليو المقبل، تمهيدًا لحلف اليمين الدستورية في أكتوبر.