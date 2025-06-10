إيهاب الخطيب: الأهلي أقل من لعب مباريات.. وتوج بالدوري بجدارة

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات الناقد الرياضي إيهاب الخطيب بشأن مباريات الدوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال إيهاب الخطيب عبر تصريحاته:" الأهلي أقل فريق لعب ماتشات فالدوري وفاز بيه بجدارة واستحقاق ".

وكان قد أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب بتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، بعد فوزه المستحق على فريق بيراميدز، الذي يُعد بطل دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة.

وأكد الطيب أن الزمالك قدم أداءً قويًا واستحق الكأس عن جدارة.

انتصار مهم بعد فترة صعبة



وفي تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” عبر قناة الزمالك، أشار الطيب إلى أن جماهير القلعة البيضاء كانت بحاجة ماسة لهذا الانتصار، خاصة بعد الفترة العصيبة التي مر بها النادي على المستويين الفني والإداري.

وأوضح أن روح الإصرار والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون، بالإضافة إلى العمل الكبير من الجهاز الفني، لعبت دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز.



اختيار موفق لأيمن الرمادي



وأثنى الطيب على قرار إدارة الزمالك بتعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للفريق في هذا التوقيت الحاسم، معتبرًا إياه قرارًا صائبًا. وأكد أن الرمادي يمتلك خبرات كبيرة، وسبق له تحقيق نتائج مميزة في الدوري الإماراتي، ما ساعده على قيادة الفريق بثقة واستقرار فني.



إشادة باللاعبين المميزين

وفي تحليله لأداء اللاعبين، وصف الطيب كلاً من سيف جعفر وحسام عبد المجيد بأنهما من أبرز المواهب الكروية في مصر حاليًا. كما أشار إلى أن ناصر ماهر يُعد من أفضل اللاعبين في مركز صناعة اللعب، مثنيًا على أدائه المتوازن وتأثيره الإيجابي في المباريات.

دعم مجلس الإدارة في ظل الأزمات

واختتم الطيب حديثه بالإشادة بـمجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أنه واجه ضغوطًا كبيرة وتحديات استثنائية، وتمكن من الصمود والعمل في ظروف وصفها بـ”غير الطبيعية”، مما ساهم في إعادة الفريق إلى منصات التتويج.