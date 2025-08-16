ندعو لك بالشفاء والعودة سريعًا.. شريف عامر يدعم أنغام بهذه الكلمات

دَعَمَ الإعلامي شريف عامر، الفنانة أنغام، في أزمتها الصحية، بعدما خضعت الأخيرة لعملية جراحية خلال الأيام الماضية؛ لاستئصال جزء من البنكرياس.

وكتب شريف عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع “إكس”: "بكره إن شاء الله طالع من المواجع يا أنغام هانم، أسمعك الآن مع أصدقاء، نستمتع بصوتك الرائع الصافي، وحِسك الصادق، ندعو لك بالشفاء والعودة سريعًا بألف سلامة".

ومن جهته، قال الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، إن حالتها في تحسن، ومن المقرر خروجها قريبا من المستشفى.

وكشف والد أنغام، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أنها قد تخرج من المستشفى غدا، أو خلال يومين بالكثير؛ بعد الاطمئنان على صحتها.

أزمة أنغام الصحية

خضعت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها؛ إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه؛ بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا، تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت أول عملية لها في ألمانيا، أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم، عن طريق المنظار، من خلال الفم، وصولًا إلى المعدة، ثم البنكرياس.

وبالرغم من ذلك، لاحظ الأطباء لاحقًا، أن الورم زاد حجمه؛ ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا؛ لإزالة الجزء المتبقي منه، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.

وطمأن الإعلامي محمود سعد، الجمهور، بأن العمليات كانت دقيقة ومعقدة، لكنها نجحت، وأن أنغام بخير حاليًا- رغم الألم الطبيعي بعد الجراحة-، وهي في طريقها للتعافي السريع، مع خضوعها لمتابعة طبية دقيقة في أحد المستشفيات الألمانية.