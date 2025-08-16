الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن اللقب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

فاز برشلونة على مضيفه ريال مايوركا 3/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة ضد ريال مايوركا

جاء الفوز الأول لحامل اللقب، ليؤكد على عزمه الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، في انتظار نتائج الجولة وخاصة المنافس التقليدي والغريم الأزلي ريال مدريد الذي يواجه أوساسونا يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى.

برشلونة

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا

وتقدم برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق رافينيا، قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة.

ملخص مباراة برشلونة وريال مايوركا

تعرض مانو مورلانيس لاعب مايوركا للطرد في الدقيقة 33 بعد عرقلة على لامين يامال، لينال البطاقة الصفراء الثانية.

ولم تتوقف معاناة مايوركا عند ذلك الحد، ليتعرض مهاجمه فيدات موريكي للطرد في الدقيقة 39، بعد تدخل بالقدم على جسم الحارس جوان جارسيا، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه ليفانتي يوم 23 من الشهر الجاري، في حين سيحل مايوركا ضيفا في اليوم ذاته على سيلتا فيجو.

برشلونة

في الدقيقة الثامنة سجل برشلونة الهدف الأول عن طريق رافينيا، الذي تلقى عرضية مميزة من الجهة اليمنى من زميله المتألق لامين يامال، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

حاول مايوركا، من خلال مهاجمه فيدات موريكي، تشكيل بعض الخطورة على جوان جارسيا، حارس برشلونة الجديد المنتقل من إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم يوفق في محاولاته لهز الشباك، ولم يجد دفاع برشلونة صعوبة في إيقاف خطورته.

في الدقيقة 23 سجل فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها بقوة ودقة وتهز الشباك، وسط اعتراضات من لاعبي مايوركا الذين طالبوا لاعبو برشلونة بالتوقف عن اللعب بعد تعرض أحد اللاعبين للاصطدام بالكرة وسقوطه على الأرض.

وازدادت متاعب مايوركا في المباراة بطرد لاعبه مانو مورلانيس في الدقيقة 32، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لدى تدخله القوي على لامين يامال.

وكاد فيدات موريكي، أن يتعرض للمصير ذاته في الدقيقة 36، حيث اصطدمت قدمه بجسم جوان جارسيا حارس برشلونة، لدى خروج الأخير للدفاع عن مرماه من انفراد تام لموريكي، لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء.

وتراجع الحكم عن قراره بعد أن لجأ إلى تقنية »فار» ليقرر إلغاء البطاقة الصفراء، وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه موريكي، ليلعب مايوركا بتسع لاعبين.

برشلونة

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم برشلونة بهدفين دون رد، وحدثت بعض المناوشات بين اللاعبين لدى خروجهم من نفق الملعب، قبل أن يتم تهدئة الأمور والدخول لغرفة الملابس.

ملخص الشوط الثاني برشلونة وريال مايوركا

وفي الشوط الثاني، انتقل التوتر إلى أرض الملعب مجددا، حيث حاول مايوركا تعويض نقصه العددي، فيما كان برشلونة يسعى لاستغلال تلك النقطة، من أجل تسجيل المزيد من الأهداف.

ورغم ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يقدم برشلونة خطورة كبيرة على مرمى مايوركا، واكتفى لاعبوه بالتمريرات فيما بينهم، ووضح تأثير النقص العددي بشكل كبير على أداء أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 68 دخول الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة المنضم على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليشارك للمرة الأولى في مباراة رسمية مع الفريق، بعد تواجده في فترة الاستعداد للموسم.

وتوالت محاولات برشلونة الذي لعب بأقل مجهود أمام مايوركا المرهق والذي لم يكن لديه الكثير من الحلول في الشوط الثاني نظرًا إلى النقص العددي الواضح في صفوفه.

ولم تشهد بقية دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز برشلونة 2/صفر.

