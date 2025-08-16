مايوركا ضد برشلونة.. البلوجرانا يفوز بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره ريال مايوركا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية برشلونة عن طريق رافينيا دياز وفيران توريس ولامين يامال في الدقائق 7، 23، 90+4.

وشهدت المباراة حصول لاعبان من ريال مايوركا على بطاقتين حمراويتين في الدقيقتين 33، 39 وهم مانو مورلانيس وفيدات موريكي.

جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: بالدي – رونالد أراوخو – كوبارسي – إريك

خط الوسط: بيدري – فيرمين – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – رافينيا

يُذكر أن برشلونة هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.