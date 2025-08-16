موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجة نظيره ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

ويأمل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، في تحقيق انطلاقة مثالية تؤكد رغبته في الحفاظ على لقب الدوري، رغم التحديات المبكرة التي تواجه الفريق، وعلى رأسها أزمة تسجيل اللاعبين الجدد، إلى جانب استمرار عدم جاهزية ملعب "كامب نو" لاحتضان المباريات.

ويذكر أن برشلونة سبق وأن واجه ريال مايوركا في 75 مباراة رسمية بمختلف البطولات، حيث حقق الفريق الكتالوني الفوز في 46 مواجهة، مقابل 17 انتصارًا لمايوركا، فيما انتهت 12 مباراة بالتعادل.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الكتالوني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - فرينكي دي يونج

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين برشلونة وريال مايوركا عبر قناة beIN Sports 3.