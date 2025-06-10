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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العروض تنهال على مدرب الزمالك وحسم موقفه خلال ساعات

ايمن الرمادي
ايمن الرمادي
ملك موسى

شهدت الفترة الأخيرة تلقي أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك 3 عروض من أندية عربية ومحلية بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض بنهاية بطولة كأس مصر، التي توج الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز.

ولم يحسم المدير الفني موقفه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة انتظاراً لحسم مسؤولي الزمالك لإمكانية استمراره مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل، بالرغم من تحفظ لجنة التخطيط ومطالبتها بالتعاقد مع مدير فني أجنبي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني ، وملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.

الزمالك ايمن الرمادي كاس مصر الدوري المصري

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