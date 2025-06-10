خلود العشماوي.. نموذج مشرف للمرأة المصرية في قطاع البترول

أعرب المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، عن تقديره إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ، لإصداره قرار بترقية خلود العشماوي لتتولى منصب مساعد رئيس شركة بتروجلف للبترول للتنمية المجتمعية، للمرة الأولى في تاريخ قطاع البترول المصرى.

كما يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهانى إلى السيدة خلود العشماوي لتوليها هذا المنصب الهام.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ سعادتها بهذا القرار ، الذى يعكس الايمان بأهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي ضمن واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، و يعد استكمالا لنهج القيادة السياسية فى تمكين المرأة من الوصول إلى المواقع القيادية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأضافت رئيسة المجلس أن وصول السيدة خلود العشماوي الى هذا المنصب الهام يؤكد قدراتها وكفاءتها، مؤكدة على أنها نموذج ناجح ومشرف للمرأة المصرية، متمنية لها المزيد من الانجازات والنجاحات في مهام منصبها الجديد.