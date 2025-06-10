مهرجان عمان السينمائي يتيح عروض أفلامه بلغة الإشارة

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم عن برنامجه الرسمي للأفلام في دورته السادسة، والتي ستُقام من ٢ إلى ١٠ يوليو ٢٠٢٥.



ويجمع البرنامج بين أصوات سينمائية جريئة وفريدة وتجارب فنية متنوعة من العالم العربي والدولي، مع حفاظه على رسالة المهرجان الأساسية في الاحتفاء بالإنجازات الأولى لصانعي الأفلام.



وتضم التشكيلة المختارة لهذا العام أكثر من ٦٠ فيلماً تمثل ٢٣ دولة، سيتم عرضها في ثلاث دور عرض في عمّان: تاج سينما، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح الرينبو، بالإضافة إلى عروض في محافظات المملكة.



عمان السينمائي الدولي يقدم ٢٣ فيلماً في عرض عربي أوّل، من بينها ١٦ عرض عالمي أوّل، ليؤكد المهرجان كونه منصّة لقصص قويّة ومؤثرة من قلب غزة الجريحة، تُعرض لأوّل مرّة.



وبادر المهرجان هذا العام إلى إدماج لغة الإشارة في بعض العروض لتكون متاحة لفئة الصم وضعاف السمع، كما ستكون معظم الأفلام مترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية للوصول إلى أكبر عدد جمهور ممكن. إضافة إلى البرنامج الرئيسي، ستُقام ثلاث عروض مجانية مفتوحة للجمهور في البوليفارد – العبدلي.



يعتزّ المهرجان هذا العام باختيار إيرلندا البلد ضيف الشرف، عبر تخصيص قسم خاص يسلط الضوء على السينما الإيرلندية.

وفي هذا السياق، صرّحت مديرة المهرجان، ندى دوماني: "كما هو الحال في السينما العربية، وهي محور اهتمام مهرجاننا، تستخدم السينما الإيرلندية الفن السابع كوسيلة لاستكشاف الهوية والصمود وإبراز مسار البلاد نحو السلام. تلتقي السرديات العربية والإيرلندية في إطار شعار "عالم خارج النصّ".



كما أن الموقف المشرّف لإيرلندا، من خلال تضامنها الثابت مع فلسطين ودفاعها عن حقوق الإنسان، يلقى صدىً وترحيبًا عميقين في منطقتنا."