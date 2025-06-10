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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فنانون من ذهب يجسدون جداريات بلمسات جمالية مبهرة في أسوان.. شاهد

أعمال فنية بأسوان
أعمال فنية بأسوان
محمد عبد الفتاح

لمسات فنية وجمالية تجسدها بأنامل فنانات وفنانين بأسوان حفروا أسماءهم من نور فى عالم الفن التشكيلى ليحققوا نتائج مبهرة تنال إعجاب كل من يشاهدها لتيزين الشوارع والميادين بأسلوب فنى راق وحضارى.

وفى هذا الإطار يشهد طريق السادات المؤدى إلى المطار الدولى بمدينة أسوان تنفيذ أعمال فنية على جدران 4 عمارات سكنية بالطريق، تعكس الإبداع الفنى الذى يرمز إلى أسوان "أرض من ذهب".

وقال الفنان على عبد الفتاح - فنان تشكيلى إن هذا المشروع يتم تنفيذه تحت مسمى "دهب أسوان" والمقصود باسم المشروع هم الناس، لأنهم الذهب الحقيقى الموجود فى أسوان، لأنهم بنوا الحضارة وأسسوا الصناعات والحرف وبنو المشروعات القومية وهم المستقبل المطور للحياة.

لمسات فنية وجمالية 

وأشار إلى أن تنفيذ فكرة المشروع على أرض الواقع، عبارة عن بانوراما فنية، على أربع عمارات سكنية، بجوار بعضهم البعض، فى منطقة التأمين بطريق السادات بمدينة أسوان ، وأن اختيار مكان الرسومات جاء باعتباره الأفضل لما عليه من الحركة السياحية العالمية الوافدة عبر مطار أسوان الدولى ، خاصة أن المشروع يستهدف خدمة السياحة الدولية.

وفى نفس السياق أوضحت الفنانة التشكيلية - مها جميل بأن مشروع الرسومات الأربعة جاء تنفيذه بالتعاون مع محافظة أسوان الراعى الرسمى لهذا المشروع، ضمن المشروعات التى تنفذها أسوان لخدمة السياحة الدولية، وبمشاركة زوجها الفنان على عبد الفتاح .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه فى هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان والحركة السياحية الوافدة يجرى حالياً لأول مرة تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث طريق السادات بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ مشروعات هامة سيكون لها مردود إيجابى على الحركة السياحية من خلال تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل ، موضحاً بأنه جارى تنفيذ مشروع التوسعة والتطوير والتجميل بطريق السادات بطول 4.5 كم على 5 قطاعات ، والذى سيستمر على مدار 8 أشهر متتالية ، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وأشار المحافظ إلى أهمية تحقيق التكاتف والتكامل بين كافة أطياف المجتمع الأسوانى لإنجاح هذا المشروع لأننا نستهدف تحقيق الصالح العام ، والقضاء على العشوائية ، ولتكون زهرة الجنوب فى أبهى صورها من خلال تحويلها لبانوراما جمالية وحضارية متكاملة ، ولتصبح واجهة مشرفة لإستقبال ضيوفها من الزائرين للأفواج السياحية ، وأيضاً لأهالى المحافظة .

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