مصرع شاب في حادث تصادم ببني سويف

شهدت قرية البهسمون التابعة لوحدة براوة بمركز إهناسيا في محافظة بني سويف، حادث سير مأساوي أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، إثر اصطدام دراجته النارية بعمود إنارة عند مدخل القرية بجوار الجمعية الزراعية.

تلقى اللواء اسامة جمعة ، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولى ، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث تصادم مروع، أسفر عن إصابة محمود رجب عتريس، 17 سنة، طالب ومقيم بقرية البهسمون، بإصابات خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه في وقت لاحق.

كشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يقود الدراجة النارية بسرعة زائدة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة واصطدامه بعمود كهرباء، في ظل عدم وجود مطبات تهدئة أو علامات تحذيرية كافية في مدخل القرية.