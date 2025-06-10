2029 لجنة .. التعليم ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة .. تفاصيل

قال الكاتب الصحفى محمود عبد الرحمن المتخصص فى شئون التعليم أن وزارة التربية والتعليم أعلنت حالة الطوارىء وتستعد على قدم وساق لبدء ماراثون الثانوية العامة .

وأضاف العبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا الوكيل فى برنامج اليوم على قناة دي إم سي أن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن تختلف عن العام الماضى موضحا أن الوزارة كشفت كافة التفاصيل الخاصة ببدء الامتحانات على موقع الوزارة .

وتابع قائلا : أن عدد لجان الثانوية العامة هذا العام بلغ 2029 لجنة مؤكدا أن الوزارة أكدت أن الامتحان يشهد 25 % من الأسئلة اختيارى مشيرا أن الوزارة ستعمل بكل حزم ضد صفحات الغش .

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جهوده المكثفة لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل ناجح ومنظم.

يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحظة بلحظة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 .

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو 2025 ، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بسلاسة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتحديث نظام التعليم، وأهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث تم التشديد على دور المراقبين والمشرفين في الالتزام التام بالضوابط لضمان الشفافية والنزاهة.