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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في زيارة لشركة النصر.. شيمي يتابع التجهيزات النهائية بمصنع سيارات الركوب

زيارة ميدانية لـ النصر للسيارات
زيارة ميدانية لـ النصر للسيارات
علياء فوزى

 أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة وادي حوف في حلوان.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالشركات التابعة والموقف التنفيذي لمشروعات التطوير في مختلف القطاعات.

 تفقد المهندس محمد شيمي مصنع الأتوبيسات الذي تم تشغيله مؤخرًا ضمن خطة إعادة إحياء الشركة، حيث اطّلع على سير العمل والمعدلات الإنتاجية والبيعية، والذي ينتج أتوبيسات بمواصفات عالمية وبمكون محلي وصل إلى 60%، ووفق أعلى معايير السلامة والجودة.

  وخلال الزيارة، شهد الوزير مراسم تسليم دفعة جديدة من أتوبيسات شركة النصر للسيارات "نصر سكاي" السياحية إلى جامعة سوهاج، حيث أكد أن هذا التعاون مع الجامعة هو تأكيد على التوجه نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم الصناعة المحلية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.

وأعقب التسليم جولة موسعة داخل مصنع الأتوبيسات، رافقهم خلالها مجموعة من طلاب الجامعة، للتعرف إلى مراحل الإنتاج والإمكانات التصنيعية التي تم تجهيز المصنع بها ضمن خطة إعادة التأهيل الشامل.

وأكد شيمي أن تشغيل مصنع الأتوبيسات يمثل خطوة مهمة في مشروع تطوير شركة النصر وإعادتها إلى مكانتها التاريخية كرمز للصناعة الوطنية، وإنتاج مركبات عالية الجودة تلبي متطلبات السوق، خاصة مع نجاح المصنع في توريد إنتاجه لعدد من شركات النقل السياحي والمؤسسات، بما يعكس ثقة السوق في المنتج الوطني، موضحا أن التعاون مع جامعة سوهاج يمثل نموذجا ناجحا لتكامل الجهود بين القطاع الصناعي والأكاديمي في دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي.

كما تابع المهندس محمد شيمي التجهيزات النهائية الجارية داخل مصنع سيارات الركوب، والذي تم تزويده مؤخرًا بخطوط إنتاج جديدة شملت التجميع واللحام والدهان، تمهيدًا لبدء التشغيل والإنتاج الفعلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم صناعة السيارات الوطنية وبأعلى معايير الجودة، وتوطين الصناعات الثقيلة وتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، واستثمار الطاقات المتاحة لتقديم منتج محلي بمواصفات عالمية يليق باسم شركة النصر وتاريخها العريق كأحد قلاع الصناعة الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور حسن النعماني انه تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وتوطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، حرصت الجامعة على الاستفادة من هذه الخطوة الرائدة كأول جامعة مصرية تستخدم هذه الاتوبيسات محلية الصنع بمستشفياتها الجامعية، وتتسم بجودة التصنيع والابتكار وتجمع بين أقصى درجات الأمان، والراحة، والفخامة، إلى جانب التصميم العصري والتجهيزات المتطورة التي تواكب المعايير الدولية.

وقدم "النعماني" الشكر للمهندس محمد الشيمي على مجهوداته المبذولة في إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بعد توقف دام 15 عاماً، مؤكدًا أن هذه العودة للشركة الوطنية العريقة هي عودة تاريخية لواحدة من أهم قلاع مصر الصناعية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز سيمكن مصر من التصدير إلى الأسواق الخارجية، ما يساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وجذب استثمارات جديدة لقطاع السيارات ويعزز من قوة الصناعة الوطنية، ويخفف الضغط على العملة الصعبة.

يشار إلى أن أتوبيس "نصر سكاي" السياحي يسع 50 راكبًا، ويتميز بتصميم عصري، إلى جانب مستوى عالٍ من الراحة، والسلامة، والجودة، بالإضافة إلى تجهيزات ترفيهية متطورة. وكان قد تم الإعلان عن الطراز في نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة "يوتونج" الصينية، ضمن خطة إحياء الشركة والبدء بمصنع الأتوبيسات كمرحلة أولى نحو التوسع الشامل في أنشطة التصنيع. 

وجدير بالذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.

النصر للسيارات قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات المعدنية مصنع الأتوبيسات

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