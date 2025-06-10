حماة الوطن: لدينا عدد كبير من طلبات الترشح بالانتخابات من كوادرنا الحزبية بالمحافظات

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الكوادر الحزبية المؤهلة هى الركيزة الأساسية لأى إنتخابات نيابية فاعلة؛ فهم عصب العملية السياسية ومحرك التغيير اللازم لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.

الانتخابات البرلمانية 2025

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، الى أن حزب حماة الوطن يضم عدد كبير من الكوادر الحزبية المؤهلة لخوض الإنتخابات بما يضمن تقديم تجربة حزبية سياسية تمكنا من تمثيل ناخبينا بكفاءة عالية والاضطلاع بمسؤلياتنا التشريعية والرقابية على أكمل وجه.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه في إطار الاستعدادات لانتخابات المجالس النيابية بحزب حماة الوطن تلقينا عدد كبير من طلبات الترشح من كوادرنا الحزبية علي مستوي الجمهورية.

استعدادات حماة الوطن للانتخابات

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبي، أن الحزب استثمر الكثير من الوقت والجهد فى تدريب أعضاءه حتى أصبح لدينا كوادر لديها مجموعة متكاملة من المهارات والمعارف والخبرات الى جانب المهارات القيادية والتواصلية التى تلعب دورا حساسا فى تأهيل الكوادر ليكونوا ملتزمين بخدمة الصالح العام وأن يضعوا مصلحة الوطن والمواطنين فوق أى إعتبار آخر.

وأخيرا قال النائب أحمد بهاء شلبي، أن الاستثمار فى تدريب وتطوير الكوادر الحزبية المؤهلة هو استثمار فى مستتقبل الديموقراطية واستقرار المجتمع ويضمن وجود مجالس نيابية قوية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب.