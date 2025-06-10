إسرائيل تنفي إرسال منظومات "باتريوت" لأوكرانيا وتتنصل من تصريحات سفيرها

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، صحة التصريحات التي أدلى بها السفير الإسرائيلي في كييف، ميخائيل برودسكي، والتي تحدث فيها عن نقل منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" من إسرائيل إلى أوكرانيا.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن الوزارة تبرأت من أقوال السفير، مؤكدة أن إسرائيل لم تقم بتحويل أي من هذه المنظومات إلى الجانب الأوكراني.

تصريحات غير دقيقة

ونقل الموقع عن مسؤول في الوزارة قوله: "التصريحات غير دقيقة، ولم يتم نقل منظومات باتريوت إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر في إمكانية مطالبة السفير بإيضاح رسمي لتصريحاته.

وكان برودسكي قد صرح خلال مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ماريتشكا دوفبينكو أن "منظومات باتريوت التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة في التسعينيات، أُرسلت إلى أوكرانيا"، مضيفاً أن هذا التحرك لم يلقَ تغطية إعلامية كافية، وأنه يعكس التزام إسرائيل بتقديم المساعدة رغم الادعاءات بعكس ذلك.