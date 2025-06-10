تفحم سيارة محملة بالدريس بطريق تنيدة منفلوط في الوادي الجديد

اشتعلت النيران منذ قليل في سيارة نصف نقل محملة بالدريس بطريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادى الجديد، حيث التهمت النيران السيارة وحمولتها بالكامل وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بإحدى السيارات نصف النقل بطريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادى الجديد، حيث التهمت النيران السيارة وحمولتها بالكامل دون تحديد سبب الحادث.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وجاريد تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.