النقل تجدد تحذيرها: مخالفة رادعة للمركبات المارة داخل حارة الأتوبيس الترددي

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق.

وطالبت الوزارة في بيانها الالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق ، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري

و أشارت الوزارة الى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

كما أكدت الوزارة على ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للسادة المواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والامان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للاتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الارواح والمركبات