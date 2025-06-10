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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مركز صادم للأهلي.. ما توقعات الحاسوب الخارق بشأن كأس العالم للأندية؟

الأهلي وانتر ميامي
الأهلي وانتر ميامي
أحمد أيمن

تستعد كرة القدم العالمية لاستقبال حدث رياضي كبير، حيث تنطلق كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في 15 يونيو الجاري، لتستمر الفعاليات حتى 13 يوليو المقبل. 

ستقام المباريات في 11 مدينة مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا من ضمنهم الأهلي المصري.. فما توقعات الفوز بالبطولة؟

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية 

وقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تضم مجموعته إنترميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم ميسي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي. 

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية:

الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي - المجموعة الأولى - الساعة 4 فجر يوم 15 يونيو.

الأهلي ضد بالميراس البرازيلي - المجموعة الأولى - الساعة 8 مساء 19 يونيو.

الأهلي ضد بورتو البرتغالي- المجموعة الأولى - الساعة 5 فجر 22 يونيو.

توقعات الحاسوب الخارق

تشير التوقعات الصادرة عن الحاسوب الخارق إلى إمكانية خروج الأندية العربية من البطولة في مرحلة مبكرة. وفقًا لهذه التوقعات، من المتوقع أن يودع الهلال السعودي البطولة بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس الإيطالي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يحقق بايرن ميونخ الألماني انتصارًا صعبًا على الترجي التونسي بهدف يتيم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، جاءت على رأس قائمة المرشحين أندية باريس سان جيرمان، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، إلى جانب فرق أخرى بفرص أضعف مثل بوكا جونيورز، وريفر بليت، وبالميراس، والهلال السعودي، فضلا عن إنتر ميامي الأميركي، وسياتل ساوندرز، ولوس أنجلوس إف سي، بينما وضع الأهلي المصري في قائمة الفرق "المظلومة".

وتنطلق البطولة التي تضم 32 فريقا في ملعب هارد روك في ميامي، وتُختتم بالنهائي الكبير في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

من سيفوز بمونديال الأندية؟

جاء باريس سان جيرمان في الصدارة بنسبة 18.5 بالمئة كالأوفر حظا للفوز بالبطولة، بعد فوزه الساحق 5-0 على إنتر في نهائي دوري الأبطال.

وجاء مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بالنسبة للمرشحين بنسبة 17.8، فيما أفاد "أوبتا" بأن المرشح الثالث هو بايرن ميونيخ بنسبة 12.8 بالمئة، ثم جاء وصيف دوري أبطال أوروبا للعام الجاري في المرتبة الرابعة بنسبة 12.3 بالمئة.

وحدد الحاسوب ريال مدريد كخامس المرشحين بنسبة 9.8 بالمئة، وفرص صعود للدور ثمن النهائي بلغت 76.4.

وظهر تشيلسي في القائمة محتلا المرتبة السادسة، بفرص فوز بلغت 8.5 بالمئة، مع احتمال 93.4 لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وبعد هذه الأندية، جاءت فرصة بورسيا دورتموند للفوز بالبطولة بنسبة 5.4 بالمئة وأتليتكو مدريد بنسبة 3.6 بالمئة، وبنفيكا بنسبة 3.3.

ما مصير الفرق العربية؟

كما رشح الحاسوب فرق الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي وريفر بلايت الأرجنتيني وبالميراس وفلامنغو البرازيليين لـ"تحقيق المفاجأة" في البطولة.

وقالت الصحيفة، إن الهلال السعودي بقيادة إنزاغي وبنجوم مثل ميتروفيتش وروبن نيفيز، يملك فرصة 50.5 بالمئة للمرور إلى الدور الموالي.

واعتبر الجهاز أن الأهلي المصري ولوس أنجلوس إف سي، وفلومينينسي، ومنتيري، وماميلودي صانداونز، فرق مظلومة ولديها فرص تزيد عن 33 بالمئة من فرص بلوغ دور الستة عشر.

جدير بالذكر أن توقعات الحاسوب الخارق تعتمد على تحليل موضوعي بعيد عن التحيز أو التدخل البشري. فقد تم تقدير نتائج المباريات بناءً على القوة الحالية لكل فريق، مع الأخذ في الاعتبار عوامل متنوعة مثل أداء الفرق في الدوري ومعدل قوة المنافسة.

الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية توقعات كأس العالم للأندية الأهلي وانتر ميامي

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