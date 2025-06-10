طلب عاجل من النيابة بشأن إشعال شاب النار في جسده بأوسيم

طلبت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة الشاب الذي أشعل النيران في جسده لسماع أقواله والوقوف حول ملابسات الواقعة.

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها الموسعة في واقعة إشعال شاب للنيران في جسده بمدينة أوسيم بسبب معاناته من مرض نفسي.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أوسيم بإصابة شاب بحروق خطيرة بعد قيامه بسكب مادة البنزين على جسده وإضرام النيران بنفسه.

وكشفت التحريات الأولية أن المصاب عاطل عن العمل، ويعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وسبق له تلقي العلاج داخل مستشفى للصحة النفسية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



