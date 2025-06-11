تصعيد داخلي في إسرائيل: 54 ألف أمر تجنيد للحريديم وتحركات لحل الكنيست

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستعد لإصدار 54 ألف أمر تجنيد لأفراد من الطائفة الحريدية، وذلك بدءًا من الشهر المقبل.

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ويُعد هذا القرار تطورًا لافتًا في ظل الجدل المستمر حول مشاركة الحريديم في الخدمة العسكرية.

تحركات سياسية لحل الكنيست:

وفي تطور سياسي متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحزاب المعارضة ستعقد اجتماعًا اليوم لبحث إمكانية التقدم بمشروع قانون لحل الكنيست.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات السياسية والاحتجاجات على سياسات الحكومة الحالية.