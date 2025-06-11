رقم قياسي| التموين تجمع 3.9 مليون طن قمح من المزارعين

في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال كميات كبيرة من محصول القمح المحلي من المزارعين، ضمن موسم توريد 2025 الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تبذل جهودا مكثفة لتعزيز وارداتها من القمح، بهدف تأمين احتياجاتها من المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار السوق المحلي لهذه السلعة الحيوية.

وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة لا تكتفي بالاستيراد فقط، بل تعمل أيضا على التوسع في المشروعات الزراعية لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 70% على المدى المتوسط.

واختتم: "الحكومة تتحرك بجدية لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ويعزز أمن مصر الغذائي".

3.9 مليون طن بـ 56 مليار جنيه

وأكدت مصادر حكومية مسؤولة أن الوزارة تسلمت حتى يوم الإثنين نحو 3.9 مليون طن من القمح المحلي، بقيمة مالية بلغت 56 مليارا و550 مليون جنيه، تم صرفها للمزارعين، وذلك عبر 450 نقطة تخزين تابعة لخمس جهات رسمية مسؤولة عن الاستلام.

- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين: تسلمت نحو 1.611.818 طن.

- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية: استلمت 1.380.620 طن.

- البنك الزراعي المصري: استلم 620.769 طن.

- جهاز مستقبل مصر: استلم 189.872 طن.

- الشركة العامة للصوامع والتخزين: استلمت 45.872 طن.

توسع في الحقول الإرشادية

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام العمل في منظومة توريد القمح المحلي بجميع مواقع التخزين التابعة للمحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 594.016 طن و242 كيلوجراما من القمح المحلي.

من جهته، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن هناك توسعا كبيرا في زراعة الحقول الإرشادية، موزعة على النحو التالي:

- 56 حقلا فرديا بالأراضي القديمة.

- 7 حقول فردية بالأراضي الجديدة بمساحة فدان لكل حقل.

- 15 حوضا سمكيا مزروعا على مساحة 410 أفدنة.

- 8 حقول فردية في الأراضي الملحية.

وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن جميع مواقع التخزين المعتمدة، سواء كانت صوامع معدنية أو أسمنتية أو شونا مطورة، تم فحصها بدقة من قبل اللجان الفنية المختصة التي تضم ممثلين عن وزارة التموين، هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للسلع التموينية.

المنيا تحقق إنجازا غير مسبوق

وفي محافظة المنيا، أعلن اللواء عماد كدواني، المحافظ، تحقيق معدلات توريد قياسية بلغت 503.577 طن و383 كيلوجراما، بنسبة زيادة 131% عن المستهدف.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح المنظومة وتكامل جهود الجهات المعنية، مشيدا بدور المزارعين في تحقيق هذا الإنجاز، حيث لم يتجاوز إجمالي التوريد في العام الماضي 430 ألف طن.

وأكد كدواني أن موسم التوريد لا يزال مستمرا بنجاح في 42 موقعا معتمدا من صوامع وشون وهناجر، مع تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعم منظومة الأمن الغذائي.