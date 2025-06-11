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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الاتحاد يقرر الدفع بأمينة الحزب بالإسكندرية فى انتخابات البرلمان 2025

الدكتورة ماجدة الهلباوي ، أمينة حزب الاتحاد بالإسكندرية
الدكتورة ماجدة الهلباوي ، أمينة حزب الاتحاد بالإسكندرية
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، عن ترشيح الدكتورة ماجدة الهلباوي  أمين الحزب بالإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025 ، وذلك بعد مراجعة دقيقة لسيرتها الذاتية، وما تملكه من رصيد سياسي وتجربة متميزة في المجالات الرياضية والاجتماعية والخيرية والخدمية، إضافة إلى شعبيتها الكبيرة وثقة المجتمع بها.

وجاء ترشيح حزب الاتحاد للهلباوي في إطار نهج الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم تمكين المرأة المصرية، واحترامًا من الحزب للدستور الذي خصص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية.

وقالت الدكتورة ماجدة الهلباوي: "ترشيحي عن حزب الاتحاد هو مسؤولية كبيرة أتشرف بها، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الحزب وأهالي الإسكندرية الذين أعدهم بأن أكون صوتهم الحقيقي داخل البرلمان، وأن أعمل من أجل قضاياهم باجتهاد وإخلاص."

وأضافت الهلباوي: "أؤمن بأن البرلمان القادم يجب أن يعكس هموم الناس ويسعى لحل مشكلاتهم من خلال تشريعات واقعية تلامس الحياة اليومية للمواطنين. وسأركز بشكل خاص على قضايا المرأة والشباب والخدمات العامة التي تمس حياة الناس في الإسكندرية بشكل مباشر."

وتولت الدكتورة ماجدة الهلباوي العديد من المناصب، أبرزها منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأولمبي، كما لعبت دورًا فعالًا في مبادرات اجتماعية وتنموية استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع السكندري.

حزب الاتحاد المستشار رضا صقر المجالات الرياضية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسكندرية

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