اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض من جمعية القلب الأمريكية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، منتسبي كلية التمريض، بمناسبة اعتماد وحدة التدريب بالكلية من جمعية القلب الأمريكية اعتماداً غير مشروطا بدرجة امتياز، ليكون مركزاً رسمياً معتمداً لتقديم برامج التدريب المتخصصة في الإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة.



جاء ذلك بحضور فريق من ممثلي جمعية القلب الأمريكية بإقليم الشرق الأوسط، وعميد ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومنسقو التدريب بالوحدة.

تطوير قدرات الكوادر الصحية بمختلف التخصصات

من جانبها أشارت الدكتورة نفرتيتى زكى عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة وحدة التدريب، أن هذا الاعتماد يأتى تتويجاً لجهود الجامعة والكلية في دعم منظومة التعليم الصحى المستمر، وتطوير قدرات الكوادر الصحية بمختلف تخصصاتها.

الاستثمار في العنصر البشري من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية

وأشارت إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة على دور وحدة التدريب المعتمدة كمنصة تدريب على المستويين المحلى والدولى.