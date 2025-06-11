الزراعة: تذليل أى معوقات تواجه تنفيذ خطة الأنشطة الإرشادية بالمحافظات

تفقد الدكتور ياسر حيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور جابر محمد كلحى مدير مديرية الزراعة بالأقصر، عددا من المشروعات والأنشطة البحثية والإرشادية بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور ماهر المغربى نائب رئيس المركز للإنتاج، لمتابعة سير العمل واستمرار الجهود البحثية والإرشادية وتقديم الدعم الفني للمزارعين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة تفقد محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة ، لمتابعة الجهود البحثية والإرشادية للمحطة مع الدكتور محمود رسلان مدير المحطة ومنسق الأنشطة الإرشادية بالمحافظة، حيث تم زيارة البرنامج البحثى لمعهد بحوث القطن، والاستماع إلى شرح الفريق البحثي المختص حول التجارب التي يتم تنفيذها علي أصناف مختلفة من المحصول.

وتفقد "الحيمري" بعض الحقول المنزرعة بمحاصيل الباذنجان والموز والذرة الشامية في قرية طفنيس المطاعنة، كما تم لقاء عدد من المزارعين والاستماع إلى أهم المشكلات التى قد تواجههم خلال فترة الزراعة، حيث قدم الفريق البحثي المرافق التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز إنتاجية هذه المحاصيل، فضلا عن العمليات الزراعية التي تتناسب مع مراحل نمو كل من هذه المحاصيل، وأهم الأمراض والآفات التي تصيبها في مراحل النمو المختلفة وسبل مكافحتها خاصة دودة الحشد الخريفية علي الذرة الشامية ومرض تورد القمة لمحصول الموز.

وشملت الزيارة أيضا تفقد المركز الإرشادي ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الكيمان، حيث تم التشديد علي ضرورة تكثيف الخدمات الإرشادية للمزارعين في نطاق المركز الإرشادي والإستفادة من البنية الأساسية المتاحة لتلبية الاحتياجات الإرشادية للمزارعين في المنطقة، من خلال تقديم خدمات إرشادية وتثقيفية متنوعة.

وفى ختام الزيارة تم عقد إجتماع موسع بمقر المحطة البحثية بحضور مدير مديرية الزراعة ورؤساء الفرق البحثية المختلفة لمناقشة الجهود الإرشادية المشتركة وتنسيق العمل مع مديرية الزراعة لتكثيف الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين فى جميع ربوع المحافظة، فضلا عن استعراض المعوقات التي تواجه الباحثين أثناء المشاركة في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وتم وضع الحلول المناسبة لها بالإشتراك مع وكيل وزارة الزراعة،

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق علي تفعيل اللجنة التنسيقية للمراكز الإرشادية والأنشطة الإرشادية بالمحافظة برئاسة مدير المديرية ومدير محطة البحوث الزراعية نائبا وعضوية كل من منسق عام المحافظة ومدير عام الإرشاد الزراعي ومدير عام التعاون الزراعى، لمتابعة تنفيذ الأنشطة الإرشادية في إطار مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، وتذليل أى معوقات تواجه تنفيذ خطة الأنشطة الإرشادية بما يضمن تقديم خدمة إرشادية ذات جودة وفعالية عالية للنهوض بكافة مجالات الإنتاج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

فيما أثنى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، ومدير مديرية الزراعة بالأقصر بالجهود البحثية والإرشادية التي يقوم بها الخبراء والباحثين من التخصصات المختلفة بالمحطة، وكذلك التنسيق والتعاون الفعال مع المديرية والتأكيد على استمرار هذا التعاون للنهوض بالإنتاج الزراعي بالمحافظة.