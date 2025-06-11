قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة
كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها
شاهد .. أطباء بيطريون ينقذون حياة قطة بعملية قيصرية في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تذليل أى معوقات تواجه تنفيذ خطة الأنشطة الإرشادية بالمحافظات

الإرشاد الزراعي
الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

تفقد الدكتور ياسر  حيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور جابر محمد كلحى مدير مديرية الزراعة بالأقصر، عددا من المشروعات والأنشطة البحثية والإرشادية بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور ماهر المغربى نائب رئيس المركز للإنتاج، لمتابعة سير العمل واستمرار الجهود البحثية والإرشادية وتقديم الدعم الفني للمزارعين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة تفقد محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة ، لمتابعة الجهود البحثية والإرشادية للمحطة مع الدكتور محمود رسلان مدير المحطة ومنسق الأنشطة الإرشادية بالمحافظة،  حيث تم زيارة البرنامج البحثى لمعهد بحوث القطن، والاستماع إلى شرح الفريق البحثي المختص حول التجارب التي يتم تنفيذها علي أصناف مختلفة من المحصول.

وتفقد "الحيمري" بعض الحقول المنزرعة بمحاصيل الباذنجان والموز والذرة الشامية في قرية طفنيس المطاعنة، كما تم لقاء عدد من المزارعين والاستماع إلى أهم المشكلات التى قد تواجههم خلال فترة الزراعة، حيث قدم الفريق البحثي المرافق التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز إنتاجية هذه المحاصيل، فضلا عن العمليات الزراعية التي تتناسب مع مراحل نمو كل من هذه المحاصيل،  وأهم الأمراض والآفات التي تصيبها في مراحل النمو المختلفة وسبل مكافحتها خاصة دودة الحشد الخريفية علي الذرة الشامية  ومرض تورد القمة لمحصول الموز.

وشملت الزيارة أيضا تفقد المركز الإرشادي ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الكيمان، حيث تم التشديد علي ضرورة تكثيف الخدمات الإرشادية للمزارعين في نطاق المركز الإرشادي والإستفادة من البنية الأساسية المتاحة لتلبية الاحتياجات الإرشادية للمزارعين في المنطقة، من خلال تقديم خدمات إرشادية وتثقيفية متنوعة.

وفى ختام الزيارة تم عقد إجتماع موسع بمقر المحطة البحثية بحضور مدير مديرية الزراعة ورؤساء الفرق البحثية المختلفة لمناقشة الجهود الإرشادية المشتركة وتنسيق العمل مع مديرية الزراعة لتكثيف الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين فى جميع ربوع المحافظة، فضلا عن استعراض المعوقات التي تواجه الباحثين أثناء المشاركة في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين   وتم وضع الحلول المناسبة لها بالإشتراك مع وكيل وزارة الزراعة،

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق علي تفعيل اللجنة التنسيقية للمراكز الإرشادية والأنشطة الإرشادية بالمحافظة برئاسة مدير المديرية ومدير محطة البحوث الزراعية نائبا وعضوية كل من منسق عام المحافظة ومدير عام الإرشاد الزراعي ومدير عام التعاون الزراعى،   لمتابعة تنفيذ الأنشطة الإرشادية في إطار مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، وتذليل أى معوقات تواجه تنفيذ خطة الأنشطة الإرشادية بما يضمن تقديم خدمة إرشادية ذات جودة وفعالية عالية للنهوض بكافة مجالات الإنتاج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

فيما أثنى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، ومدير مديرية الزراعة بالأقصر بالجهود البحثية والإرشادية التي يقوم بها الخبراء والباحثين من التخصصات المختلفة بالمحطة، وكذلك التنسيق والتعاون الفعال مع المديرية والتأكيد على استمرار هذا التعاون للنهوض بالإنتاج الزراعي بالمحافظة. 

الأنشطة البحثية الأقصر قرى الأقصر الإرشاد الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

كلب مسعور

أخبار قنا.. كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بفرشوط.. استئصال ورم كيسي معقد

استراحات المراقبين

تعليم دمياط تعلن جاهزيتها لاستقبال 14 ألف طالب في ماراثون الثانوية

الصلاة في اسوان

تعرف على توقيتات الصلاة فى أسوان.. اليوم

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد