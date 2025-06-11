السيطرة على حريق بأحد المطاعم في الوادي الجديد

تمكن الأهالى من السيطرة على حريق اندلع بأحد المطاعم بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد بلاغ من إدارة النجدة يفيد اندلاع حريق بأحد المطاعم الشهيرة بميدان المستشفي بمدينة الخارجة بسبب ماس كهربائي ، حيث التهمت النيران اجزاء من المطعم قبل أن يتمكن الأهالى من السيطرة على النيران واخمادها بمعاونة قوات الحماية المدنية.



تم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات ، فيما تستكمل قوات الحماية المدنية عملية تبريد الحريق لمنع اندلاعها مجددا.