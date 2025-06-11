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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كل سنة وإنتي طيبة يا ملكة.. سيمون تحيي ذكرى ميلاد والدتها

سيمون
سيمون
يارا أمين

أحيت الفنانة سيمون، ذكرى ميلاد والدتها، ونشرت صور تجمعهما سويا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا روحي يا ملكة، وهاتفضلي في قلبي وروحي يا ماما، كل سنة وانتي طيبة يا امي في مكان اجمل مع بابا وتيتا، امي شمعة لا تنطفئ، يارب عيد ميلاد سعيد في مكان اجمل".

وسيمون فنانة شاملة طالما برعت في الغناء والتمثيل والمسرح، تحافظ حتى اليوم على حضور إعلامي وجماهيري، فتارة تعود بإطلالات غنائية وأخرى عبر دراما مسلسلات وأعمال مسرحية.

 

وبرزت سيمون في عالم التمثيل بدايةً بفيلم “يوم مر ويوم حلو” عام 1988، بمشاركة فاتن حمامة، ثم ارتفعت نجوميتها بأدوار مهمة

أعمال سيمون

كما بدأت سيمون مشوارها الفني كمطربة في أوائل الثمانينيات، واشتهرت بصوتها السوبرانو، مع مجموعة من الأغاني التي تركت بصمة في التسعينيات، من أشهرها:
    •“مش نظرة وابتسامة”
    •“تاكسي”
    •“خاف مني”
    •“مبسوطة”
    •“تاني تاني”
    •“ميرسي”
    •“ساعتي مش مظبوطة”
    •“كازانوفا”
    •“بتكلم جد”

وفي مقابلة عام 2023، أفصحت عن رغبتها في الإطلالة قريباً من جديد من خلال عمل غنائي استعراضي أو ريمكس على أغانيها :“أتمنى أن أعود من خلال عمل غنائي استعراضي”.

سيمون إنستجرام الغناء فاتن حمامة مش نظرة وابتسامة

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