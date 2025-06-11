بدون إصابات.. حريق يلتهم شقة بمساكن عين الصيرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في أحد العقارات بمنطقة مساكن عين الصيرة في مصر القديمة بدون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق يلتهم شقة سكنية بمساكن عين الصيرة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمساكن عين الصيرة في مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.