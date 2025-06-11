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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وأحالت النيابة العامة المتهمين أحمد.م.ا ٤٣ سنة  ومحمد.خ.ا ٣٥ سنة وايهاب.ح.ا ٥٧ سنة عامل  وجمال.ز.م  ٦٥ سنة بالمعاش ، في القضية رقم ۱۹۳۷ لسنة ۲۰۲٥ قسم اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ سابق عن 8/1/2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فإن المتهمين الأول والثاني اجرا اعمال حفر بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة باستخدام الادوات محل التهمة الثانية للقيام بأعمال الحفر وكان ذلك بقصد التنقيب عن الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازا أدوات ( سلم حبلي - دلو بلاستيكية - مقطف - خرطوم لسحب المياه - سقالة خشبية - ولمبة بسلك خشبي -وسلم خشبي ودلو بحبل)  بدون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح امر الإحالة ان المتهمين أتلفا عمدا مالاً ثابتا "عقارا" المملوك للمجني عليها رضا حامد عبد الفتاح عصفور والتي ترتب عليها ضررا ماليا يجاوز ٥٠ جنيها وتعريض حياة قاطنيه وأمنهم للخطر .

واختتم أمر الإحالة ان المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني بأن اتفقا معهما على ارتكاب جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وساعدهما الثالث بإخفاء الرديم نتاج الحفر وتقديم الدعم المالي لإنجازه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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