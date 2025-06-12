الاتحاد السكندري يدخل في مفاوضات لضم مصطفى الزناري

بدأ نادي الاتحاد السكندري مفاوضات جادة مع مصطفى الزناري، مدافع نادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتسعى إدارة “زعيم الثغر” لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.





وينتظر مسئولو الاتحاد حسم موقف الزناري من البقاء أو الرحيل عن الزمالك، مع ترحيبهم بالتعاقد معه في حال حصوله على الاستغناء النهائي. كما تضع الإدارة خيار الإعارة ضمن خططها إذا تعذر شراء عقده بشكل دائم.

تعيين محمد عمر رئيسًا للجنة الكرة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري تعيين محمد عمر رئيسًا للجنة الكرة بالنادي، مع منحه صلاحية اختيار باقي أعضاء اللجنة. وجاء القرار ضمن خطة تطوير قطاع الكرة بالنادي، وتدعيمه بأحد أبناء النادي أصحاب الخبرة والكفاءة.





ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي، ستكون للجنة الكرة كافة الصلاحيات المتعلقة بملف كرة القدم، بما في ذلك إعداد التقارير الفنية ورفعها إلى مجلس الإدارة، واختيار الجهاز الفني للموسم الجديد.

صلاحيات كاملة للجنة التخطيط

أكد المجلس أن لجنة التخطيط سيكون لها دور أساسي في تحديد قائمة اللاعبين الذين سيتم توجيه الشكر لهم، بالإضافة إلى دراسة التعاقدات والتدعيمات الجديدة للفريق في الموسم المقبل، بما يضمن المنافسة القوية وتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي.

نتائج الموسم الماضي واستعدادات الموسم الجديد



أنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025 في المركز السادس بالمجموعة الثانية “مجموعة الهبوط”، برصيد 26 نقطة. ويستعد الفريق لبداية الموسم الجديد من بطولة “دوري نايل”، المقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس 2025، على أن يختتم في مايو 2026



