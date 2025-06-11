تكليف محمد عمر برئاسة لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي عن تعيين الكابتن محمد عمر، نجم الفريق السابق وأحد رموزه التاريخية، رئيسا للجنة الكرة بالنادي، مع منحه كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة ملف كرة القدم.

وأكد النادي أن مجلس الإدارة كلف محمد عمر باختيار أعضاء اللجنة، تمهيدا لتقديم تقرير شامل يشمل الهيكل الفني الجديد للفريق، بالإضافة إلى تحديد قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل والتعاقدات المستهدفة لتدعيم الصفوف استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في إطار سعي إدارة النادي لتطوير منظومة كرة القدم، والاستعانة بخبرات أبناء النادي، حيث يعد محمد عمر من أبرز الشخصيات التي تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة والكفاءة داخل أروقة زعيم الثغر والكرة المصرية عموما.

من جانبه، أعرب محمد عمر عن فخره بتكليفه بهذه المهمة، مؤكدا أنه لم ولن يتردد في خدمة ناديه في أي وقت، مشيرا إلى أن الاتحاد السكندري سيبقى دائما بيته الأول.

وأكد أن النجاح في المرحلة المقبلة يتطلب تضافر الجهود، وعلى رأسها دعم جماهير الاتحاد الوفية، من أجل وضع الفريق في المكانة التي تليق بتاريخه.