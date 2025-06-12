عايز حد في بنك قناة السويس.. منشور أحمد حمدي يثير الجدل

أثار أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، الجدل عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، بعد نشره أكثر من منشور غامض خلال الساعات الأخيرة.

ونشر أحمد حمدي لاعب الزمالك ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” كتب فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل".

ثم عاد منذ قليل ونشر: “محتاج حد في بنك قناة السويس اسأله هل دخل حسابي 1600 يورو؟”.

يأتي ذلك بعد سفر اللاعب الأربعاء إلى ألمانيا، من أجل الاطمئنان على جراحة الرباط الصليبي بعد عودته للملاعب من جديد.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية في الموسم قبل الماضي، قبل أن يعود للاعب للمشاركة مع الزمالك في الموسم المنصرم أمام بيراميدز، وذلك من منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد البطل ببطولة الدوري.





