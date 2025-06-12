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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يبدأ استعداداته في أمريكا لكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
رباب الهواري

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني تدريباته الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجمعه بفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأحد المقبل 15 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


 


 


 

كومباني يوجه رسالة قوية للاعبين

وقبل انطلاق المران الأول حرص المدير الفني للفريق فينسنت كومباني على عقد جلسة مع اللاعبين. وشدد خلالها على أهمية البطولة، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون  على التتويج باللقب، وأن احترام المنافسين في المجموعة الثالثة هو الخطوة الأولى لتحقيق النجاح. وأكد كومباني أن كل مباراة يجب أن تُلعب بأقصى جدية من أجل تمثيل النادي الألماني بأفضل صورة على الساحة العالمية.

بعثة بايرن ميونخ تصل إلى فلوريدا

وكانت بعثة بايرن ميونخ قد وصلت إلى مدينة فلوريدا الأمريكية مساء الثلاثاء، حيث استقرت استعدادًا لخوض البطولة. ويتطلع الفريق إلى تحقيق بداية قوية في أولى مبارياته، بما يتماشى مع طموحات النادي الكبيرة للعودة إلى ألمانيا بلقب عالمي جديد يُضاف إلى خزائنه المليئة بالألقاب.
 

القنوات الناقلة للمباراة


وسيتم نقل مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي بشكل مباشر وحصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يتيح لعشاق الفريق البافاري متابعة اللقاء المنتظر من أي مكان في العالم العربي.
 

بداية قوية نحو اللقب


 

تمثل هذه المواجهة أول اختبار رسمي لكتيبة كومباني في مشوار البطولة، حيث يسعى بايرن ميونخ إلى فرض سيطرته منذ الجولة الأولى، وإرسال رسالة قوية إلى باقي المنافسين بأنه جاء من أجل لقب كأس العالم للأندية، وليس مجرد المشاركة


 

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