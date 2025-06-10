تعرف على قائمة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

أعلن نادي بايرن ميونخ عن قائمة الفريق استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وجاءت قائمة بايرن ميونخ على النحو التالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير، دانييل بيرتس، يوناس أوربيج، ليون كلاناك.

الدفاع: دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، جوناثان تاه، رافائيل جيريرو، ساشا بوي، كاسيانو كيالا، جوزيب ستانيسيتش، آدم أزنو.

الوسط: جوشوا كيميش، ليون جوريتسكا، جواو بالينها، توم بيشوف، كونراد لايمر، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، لينارت كارل، ديفيد سانتوس.

الهجوم: سيرجي جنابري، هاري كين، ليروي ساني، كينجسلي كومان، مايكل أوليس، توماس مولر، موريس كراتينماشر، جونا كوسي أساري.

تضم مجموعة بايرن ميونخ كلاً من ، بوكا جونيورز ، وأوكلاند سيتي، وبنفيكا.