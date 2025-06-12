أسعار الدواجن والبيض الخميس 12 يونيو 2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض ومختلف أنواع الطيور في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليومالخميس 12 يونيو 2025 .





أسعار الدواجن:





الدواجن البيضاء:





في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو





للمستهلك: بين 85 و95 جنيهًا









الدواجن الساسو:





في المزرعة: 93 جنيهًا للكيلو





للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات









الدواجن البلدي:





في المزرعة: 120 جنيهًا للكيلو





للمستهلك: بين 125 و135 جنيهًا









أمهات الفراخ البيضاء:





في المزرعة: 62 جنيهًا للكيلو





للمستهلك: بين 70 و80 جنيهًا













أسعار البيض:





بيض أبيض:





في المزرعة: 110 جنيهات للكرتونة





للمستهلك: بين 115 و120 جنيهًا









بيض أحمر:





في المزرعة: 115 جنيهًا للكرتونة





للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا









بيض بلدي:





في المزرعة: 92 جنيهًا للكرتونة





للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات













أسعار البط:





بط مسكوفي عمر يوم:





السعر: بين 42 و43 جنيهًا









بط فرنساوي عمر يوم:





السعر: بين 19 و20 جنيهًا









بط بغال محلي عمر يوم:





السعر: بين 32 و33 جنيهًا













أسعار الكتاكيت:





كتكوت أبيض:





السعر: نحو 25 جنيهًا









كتكوت ساسو:





السعر: نحو 15 جنيهًا









كتكوت روزي:





السعر: نحو 15 جنيهًا









كتكوت إي آر:





السعر: نحو 30 جنيهًا









كتكوت أربو:





السعر: بين 29 و32 جنيهًا









كتكوت كب:





السعر: نحو 28 جنيهًا









كتكوت روس:





السعر: بين 22 و34 جنيهًا













ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الرقابة المكثفة من الجهات المعنية على الأسواق، مع توقعات بزيادة الطلبخاصة من جانب الأسر والمطاعم من بدايه هذا الاسبوع