أسعار الدواجن والبيض الخميس 12 يونيو 2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض ومختلف أنواع الطيور في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليومالخميس 12 يونيو 2025 .
أسعار الدواجن:
الدواجن البيضاء:
في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: بين 85 و95 جنيهًا
الدواجن الساسو:
في المزرعة: 93 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات
الدواجن البلدي:
في المزرعة: 120 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: بين 125 و135 جنيهًا
أمهات الفراخ البيضاء:
في المزرعة: 62 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: بين 70 و80 جنيهًا
أسعار البيض:
بيض أبيض:
في المزرعة: 110 جنيهات للكرتونة
للمستهلك: بين 115 و120 جنيهًا
بيض أحمر:
في المزرعة: 115 جنيهًا للكرتونة
للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا
بيض بلدي:
في المزرعة: 92 جنيهًا للكرتونة
للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات
أسعار البط:
بط مسكوفي عمر يوم:
السعر: بين 42 و43 جنيهًا
بط فرنساوي عمر يوم:
السعر: بين 19 و20 جنيهًا
بط بغال محلي عمر يوم:
السعر: بين 32 و33 جنيهًا
أسعار الكتاكيت:
كتكوت أبيض:
السعر: نحو 25 جنيهًا
كتكوت ساسو:
السعر: نحو 15 جنيهًا
كتكوت روزي:
السعر: نحو 15 جنيهًا
كتكوت إي آر:
السعر: نحو 30 جنيهًا
كتكوت أربو:
السعر: بين 29 و32 جنيهًا
كتكوت كب:
السعر: نحو 28 جنيهًا
كتكوت روس:
السعر: بين 22 و34 جنيهًا
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الرقابة المكثفة من الجهات المعنية على الأسواق، مع توقعات بزيادة الطلبخاصة من جانب الأسر والمطاعم من بدايه هذا الاسبوع