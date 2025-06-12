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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث تطورات مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة "ماير تكنيمونت" الإيطالية، برئاسة أليساندرو بيرنيني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لبحث تطورات العمل في المشروع الجديد لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في محافظة أسوان، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، لإنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، الذي بدأ العمل به منذ أغسطس الماضي، والذي يهدف إلى إنتاج 600 طن يوميًا من حامض النيتريك يتم تحويلها بالكامل إلى 800 طن يوميًا من نترات الأمونيوم، حيث تتولى شركة "تكنيمونت" أعمال المقاول العام للمشروع.

وأكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء على أهمية المشروع في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة لصناعة الأسمدة في مصر، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والمزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وكذلك التصدير إلى الأسواق الخارجية، مضيفا أن الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر تمثل أولوية لما لها من دور فاعل في دعم التنمية وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتقديم كامل الدعم لتذليل أية تحديات قد تواجه عمليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد امتدادًا للشراكة مع "تكنيمونت" في تنفيذ مصنع “كيما2” لإنتاج الأمونيا واليوريا، الذي تم تشغيله بنجاح عام 2020.

من جانبه، أعرب أليساندرو برنيني عن اعتزاز المجموعة الإيطالية بالتعاون المستمر مع الشركات المصرية، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في توطيد العلاقة مع شركة "كيما" ودعم استراتيجية مصر في تطوير البنية التحتية للصناعات الكيماوية، لافتًا إلى حرص المجموعة على نقل التكنولوجيا وتقديم أحدث الحلول الهندسية والتنفيذية بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية وفي إطار الجداول الزمنية المحددة.

حضر اللقاء  ماريو فرانشن نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكنيمونت لمنطقة إفريقيا، وبونزيانو براندي مستشار أول لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة، والكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية إحدى شركات القابضة منذ أغسطس الماضي تحويلها بالكامل إلى 800 وأكد المهندس محمد شيمي

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