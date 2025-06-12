يمنع السرطان والسكر.. فوائد خارقة لتناول فول الصويا

يعد فول الصويا من الأكلات التى تمنح الجسم عددا كبيرا من الفوائد وتساعد فى الوقاية من أمراض خطيرة مثل السرطان والسكري.

ووفقا لما جاء فى موقع “netmeds” نعرض لكم أهم فوائد فول الصويا عند تناوله بكميات معتدلة.

يحفز عملية التمثيل الغذائي



فول الصويا مصدر جيد للبروتين، وحوالي 20% من البروتين الموجود فيه هو بيتا كونجليسين ويضمن تناول كمية كافية من البروتين في النظام الغذائي أداءً سليمًا للأنشطة الأيضية في الجسم، ويعزز الصحة العامة. كما أن فوائد البروتينات في فول الصويا تعزز نمو الخلايا وإصلاحها وتجديدها وبالإضافة إلى ذلك يُعد فول الصويا بديلاً مثاليًا للبروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والأسماك ومنتجات الألبان، ويساعد على تلبية احتياجات البروتين لدى النباتيين.

يمنع السرطان بشكل فعال



يعمل كنز مضادات الأكسدة والبروتين الموجود في فول الصويا بفعالية مذهلة في مكافحة الخلايا السرطانية ومنع نموها ووفقًا لدراسة نُشرت في المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فقد كشفت أن تناول فول الصويا بانتظام ومنتجات الصويا الثانوية ساعد مرضى سرطان الثدي على التعافي بشكل جيد. كما أن فول الصويا مصدر جيد للألياف الغذائية التي ارتبطت بخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم .

يعزز صحة القلب

فول الصويا مصدرٌ غنيٌّ بأحماض أوميجا 6 الدهنية الصحية، مثل حمض اللينولينيك وحمض ألفا لينولينيك، التي تُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتجنّب خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب ويُسهّل تناول هذه البقوليات الغنية بالبروتين والألياف بانتظام وظيفة العضلات الملساء، ويزيد من مرونة جدران الشرايين، ويُحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة، مما يُساعد على تحسين وظائف القلب.

يقوي العظام



تُقوّي المعادن الأساسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك والفيتامينات، الموجودة في فول الصويا العظام وتُعيد كثافتها وتُعدّ خلاصة المعادن الحيوية في فول الصويا فعّالة في الحدّ من فقدان العظام، وترفع كثافتها المعدنية لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

علاج أعراض انقطاع الطمث



يُعدّ غنى فول الصويا بالإيزوفلافون عنصرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجهاز التناسلي الأنثوي وتنخفض مستويات هرمون الإستروجين بشكل حاد خلال فترة انقطاع الطمث، وهو ما يرتبط بأعراض مثل التعرق والهبات الساخنة وتقلبات المزاج وتُخفف الإيزوفلافونويدات، وهي عائلة من الإستروجين النباتي في فول الصويا، أعراض انقطاع الطمث.

تعزيز صحة الجلد

يتميز فول الصويا بخصائص مُحفِّزة للكولاجين، ومضادة للأكسدة، ومفيدة للبشرة، فهو يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا، مثل التانينات والفلافونويدات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى خصائصه المُزيلة للتصبغات وتُقاوم هذه المكونات الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وتُقلل من ترسب التصبغات، وتُعزز الكولاجين، وتُحسّن مرونة الجلد، وبالتالي تُعزز صحته وعافيته.

إدارة مرض السكري



يحتوي النظام الغذائي الغني بفول الصويا على كربوهيدرات معقدة وبروتين وألياف غذائية ومعادن حيوية تُحسّن ضبط مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، كما يُخفّض وجود الفيتوإستروجينات وببتيدات الصويا مستويات السكر في الدم، ما يُفيد مرضى السكري، ويمنع تفاقم حالتهم.

يعزز صحة الشعر



مشروبات مستخلصات فول الصويا غنية بمصدر الأيزوفلافون وهذه المكونات مفيدة لحماية بصيلات الشعر، وتمنع تساقطه، سواءً كان متوسطًا أو متكررًا، بالإضافة إلى الصلع الوراثي.

يعالج الاكتئاب واضطرابات النوم



الإستروجين هرمون أساسي يُنظم النوم وتناول كميات أكبر من الإيزوفلافون يُحسّن جودة النوم يعد فول الصويا، كونه مصدرًا غنيًا بالإيزوفلافون، ويُخفف أعراض الأرق والقلق والاكتئاب.