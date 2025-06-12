مصطفى بكري: ترحيب دولي وشعبي بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر استقبلت 9.5 مليون شقيق عربي لهم نفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن المصري، مشيرا إلى أن البعض حاول إفساد مضمون قافلة الصمود.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وكالات الانباء والإعلام العربي والأجنبي زاروا رفح على الحدود وهتفوا لغزة ورفض الحصار، مؤكدا أن هناك ترحيبا دوليا وشعبيا بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والسعي نحو فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.



الضوابط التنظيمية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن بيان الخارجية قال إن مصر لن تنظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية، مؤكدا أن البيان أكد على أهمية وجود تنسيق مشترك المجموعات في قافلة الصمود وبين الدولة المصرية.