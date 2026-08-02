إصابة 27 شخصا في تصادم أتوبيس عمال بعمود إنارة أمام سوق الجملة بأكتوبر

أصيب 27 شخصا في حادث تصادم لأتوبيس خاص بعمال شركة، بعمود إنارة، أمام سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين اصطدام أتوبيس بعمود إنارة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة 27 شخصا من مستقليه، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، رفعت الجهات المختصة آثار الحادث من الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوعها.