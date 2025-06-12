الدردير ينصح الشباب: استغلوا توقيت مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية لقيام الفجر

وجه الكاتب والناقد الرياضي، عمرو الدردير، نصيحة دينية واجتماعية هامة للشباب من مشجعي كرة القدم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ربط فيها بين موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية وأداء صلاة الفجر.



واستهل الدرديري منشوره بقوله: "نصيحة لوجه الله، الشباب اللي بتشجع الأهلي أو الكورة عمومًا يعني، الكلام ده ليا وليكم".





وتابع :" ماتشات الأهلي في كأس العالم للأندية هتبدأ خلال أيام قليلة، معادها هيكون الساعة (٣ - ٤ الفجر)



واضاف :" وأنا عايز أقولك إن الموضوع ده حرفيًا مُرعب

عارف ليه؟لأنك هتكون أقمت على نفسك الحُجة



أكمل :" لو أنت ما بتصحاش تصلي الفجر في معاده لحد دلوقتي وصحيت أيام الماتشات تتفرج على الأهلي



أضاف :" فأنا والله مش عارف هترد على ربنا تقول له إيه لما يسألك: كنت بتنام عن صلاة الفجر ليه؟



أكمل :" لأن الموقف والسؤال هيكون وقتها كده: طيب انت صحيت لماتشات الأهلي!

طب الحل؟



اختتم :" علشان تلاقي رد تقوله لربنا

إنك من دلوقتي تبدأ تصلي الفجر في معاده وتداوم عليها طبعًا

وممكن تكون البطولة دي سبب إنك كل يوم تصحى تصلي صلاة الفجر