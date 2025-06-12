لفتة إنسانية.. قوات الحماية المدنية تنقذ سيدة مسنة لعدم قدرتها على الحركة في مدينة نصر

في لفتة إنسانية، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ سيدة مسنة عقب إستغاثتها داخل شقتها في مدينة نصر.

البداية عندما، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بأنه حال تواجده بالشقة محل سكنه، تناهى لسمعه إستغاثة من إحدى جيرانه (سيدة "مسنة") داخل شقتها، وغير قادرة على الحركة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين تعثرها داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة، وتم مساعدتها وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.