جذاب لأي مدير فني .. ريبيرو يتغنى بتدريب الأهلي قبل مونديال الأندية

تغنى الإسباني خويسه ريبيرو، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بفريق المارد الأحمر، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.



وقال ريبيرو، في تصريحات عبر صحيفة "أس" الإسبانية: "امتلكت عروض من الجزائر وتونس والمغرب، ولكن النادي الأهلي جذاب لأي مدرب بالإضافة إلى أن بطولة كأس العالم للأندية تزيده جاذبية".



وتابع: "نحن نتحدث عن أنجح نادٍ في العالم، بتاريخ يمتد لنحو 120 عامًا، إنه ليس فقط أهم نادٍ في أفريقيا، بل في الشرق الأوسط أيضًا، يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، أنت تعلم ما أنت عليه الآن، مشروع رابح، هناك ضغط الفوز بكل شيء، إنه سياقٌ يُمكّنك من الطموح للفوز بالعديد من الألقاب، وهذا أمرٌ مثيرٌ للغاية بالنسبة للمدرب".

ريبيرو وكأس العالم للأندية



واختتم: "لا يأتي الناس إلى الأهلي من أجل كأس العالم للأندية، بل لأنه نادٍ جذاب، لدينا رؤية أوروبية، لدينا دوريات جيدة وأندية تنافسية على جميع المستويات، بما في ذلك المالية، والأهلي واحد منها، إذا نظرت إلى تاريخ كرة القدم، ستجد أن اسم الأهلي مكتوب بأحرف كبيرة".