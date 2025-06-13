خطيب بكفر الشيخ: كفانا فخرًا وعزًا بذكر الله مصر في القرآن

أوضح الشيخ مصطفى أبو العمايم، كبير أئمة أوقاف بيلا، وإمام وخطيب مسجد البيلي الشرقاوي بمحافظة كفر الشيخ، فضل ومكانة مصر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مشيرًا إلى أنها مهد الرسل والأنبياء والصالحين.

وقال «أبو العمايم»، خلال خطبة الجمعة، اليوم، التي جاءت تحت عنوان «الأوطان ليست حفنة من تراب»: إن ما أجمل ما يقول القائل «هنا مصر .. تحيا مصر ترجموها إلى كل لغات العالم»، مضيفًا أن على أرض مصر خرجت أمنا هاجر أم العرب أم نبي الله إسماعيل.. على أرض مصر خرجت يوكابد أم نبي الله موسى التي علمت الدنيا كلها صدق التوكل على الله.

وتابع: «مصر التي مشى على ترابها كليم الله موسى، ومشى عليها كلمة الله سيدنا عيسى، وعاش على ترابها سيدنا يوسف، ونبي الله يعقوب.. يا أهل مصر كفاكم فخرًا وعزًا ومجدًا أن الذي سمى بلدكم مصر في القرآن هو الله»، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة إلى ما فيه خير البلاد والعباد.