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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025: تخلّص من غرورك

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس 

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.
 

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025

تخلّص من غرورك الشخصي لعلاقة سعيدة كن مستعدًا لتولي مهام جديدة في العمل، وكل منها سيساعدك على التطور مهنيًا. ستكون هناك تحديات مالية، لكن لن تُؤذيك مشاكل صحية كبيرة.
 

توقعات برج القوس في الحب 

قد تقابل أيضًا الحبيب السابق لإعادة إحياء العلاقة القديمة، ولكن على المتزوجين تجنب ذلك لأن الحياة الزوجية ستكون في خطر، كما يجب على المتزوجات مراقبة أزواجهن للحفاظ على حياتهم الزوجية.


برج القوس وحظك اليوم صحيا

عليك توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، وخاصةً أثناء تقطيع الخضراوات، قد يُصاب بعض الأطفال بجروح أثناء اللعب، لكن هذه الجروح ليست خطيرة. على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء مشاركتهن في الرياضات الخطرة.. 


برج القوس وحظك اليوم في العمل 

سيلتقي رجال الأعمال بشركاء جدد قد يكونون أيضًا حريصين على ضخ الأموال للتوسعات المستقبلية.


توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يحتاج إخوتك إلى مساعدة مالية، وعلى المسافرين أيضًا توخي الحذر عند الدفع عبر الإنترنت للغرباء. يُعدّ النصف الأول من اليوم مناسبًا للاستثمار في الأسهم والتجارة والعقارات، قد يجد رواد الأعمال أيضًا تمويلًا إضافيًا على شكل قروض وشراكات جديدة ودفعات مقدمة.

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