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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري أول الأسبوع في البنوك

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

اسعار الدولار اليوم الاحد مستهل تعاملات الاسبوع الجاري شهدت هدوء عقب ارتفاعات تدريجية شهدتها أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه الاسبوع الماضي.

وكانت أسعار الدولار قد استقرت اليوميين الماضيين بالتزامن مع الاجزة الاسبوعية

وعالميا، سجل سعر الدولار  أدنى مستوى له في الثلاث سنوات الأخيرة.

وكانت أسعار صرف الدولار تراجعت نهاية الشهر  الماضي ، مقابل الجنيه المصري وذلك في جميع البنوك 

 

أقل سعر دولار مقابل الجنيه

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في بنكي " ابوظبي التجاري و التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادارت.

سعر صرف الدولار الان 

 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع في بنك سايب

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيها للشراء و 49.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول

سعر الدولار أمام الجنيه الان 

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي و قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصري الخليجي، ميد بنك".

سعر الدولار في البنوك

ووبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.72 جنيها للشراء و 49.82 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قناة السويس، الاسكندرية، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع في بنوك HSBC  و الأهلي الكويتي

أعلي سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

الدولار اسعار الدولار اليوم الاحد سعر الدولار سعر دولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان البنك المركزي

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