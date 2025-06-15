خالد عكاشة: إسرائيل وجهت ضربة استخباراتية موجعة .. وإيران قادرة على الاستيعاب

قال العميد خالد عكاشة، رئيس مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل نجحت في توجيه ضربة استخباراتية قوية تمثلت في قدرتها على تحديد مكان القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، ما يعكس امتلاكها لبنية تحتية استخباراتية متقدمة.

وأوضح "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء السبت: أن "هذا النوع الجديد من الحروب يعتمد بشكل كبير على الجهد الاستخباراتي، وهو ما برز بوضوح في المواجهات السابقة مع حزب الله، حيث أدت الضربات الإسرائيلية إلى تراجع كبير في إمكانيات الحزب وفقدانه القدرة على القيادة والسيطرة".

وأضاف أن الضربة الأخيرة تمثل "هجومًا أوليًا ناجحًا استهدف البنية العسكرية والقيادية للمشروع الإيراني في المنطقة"، لافتًا إلى أن التقدم التكنولوجي الذي تملكه إسرائيل لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز.

ورغم الزهو الإسرائيلي بهذا النجاح، أكد عكاشة أن "إيران تمتلك القدرة على استيعاب هذه الضربة"، مشيرًا إلى أن "البنية التحتية الاستخباراتية التي استُخدمت في تنفيذ هذه العمليات لا تزال قائمة على الأراضي الإيرانية، ما يجعل تكرار مثل هذه النجاحات الإسرائيلية أمرًا واردًا في المستقبل".