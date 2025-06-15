قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة
بلدية تل أبيب: تضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني
نتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب| فيديو
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أول يوم ثانوية.. سعادة وسط طلاب الثانوية بالدقهلية لسهولة امتحاني الدين والوطنية
الموجة 26.. إزالة 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس
الشبح الأمريكية.. كل ما تريد معرفته عن F-35 المستخدمة بقصف إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على ربة منزل وزوجها بعد إحالتهما للمفتي لاتهامهما بقتل العشيق

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، الحكم على زوجين بعد إحالتهما لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام، لاتهامهما بقتل شابا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 6451 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5798 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد أ إ أ" 41 عاما، سائق، و"راندا م م أ" 35 عاما، ربة منزل، مقيمان بمحافظة دمياط، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "دياب علي" وسرقته.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحا أبيض (خنجر) وأداة (لاصق طبي) رغبة منهما في إتمام جريمتهما، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما اصطحبا المجني عليه لمسكنه بناءً على موعد مع المتهمة الثانية ورافقهما المتهم الأول، وما أن ظفرا به حتى أشهر الأخير في وجهه سلاحه الأبيض مهددا إياه به محاولا تكميم فمه باستخدام اللاصق الطبي، وما أن قاومه المجني عليه حتى باغته بضربات متعددة للسيطرة عليه حتى تمكن من ذلك بأن أطبق على عنقه خنقا حتى فارق الحياة حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وتسانده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والسيارة المملوكين للمجني عليه.

محكمة جنايات الزقازيق مفتي الجمهورية زوجين الإعدام علاقة غير شرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسؤولون: ضرب 80 هدفًا في طهران وتلويح بمواصلة التصعيد

تل أبيب تحت القصف

بسبب إيران.. إسرائيل تواصل إغلاق مجالها الجوي

أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن هجمات مكثفة على إيران

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. القبض على شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد