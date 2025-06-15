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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليق مؤقت لبعض الرحلات الجوية من مصر إلى الأردن والعراق ولبنان

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

أعلنت وزارة الطيران المدني عن تعليق تشغيل عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك كإجراء احترازي لحين إعادة فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وأكدت الوزارة أن حركة التشغيل في جميع المطارات المصرية والمجال الجوي المصري تسير بانتظام كامل، وتتم متابعتها لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية، بالتنسيق مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، وبما يضمن أعلى معايير السلامة الجوية.

استقبال أكثر من 700 طائرة بعد إغلاق العديد من المجالات

وقال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن مصر نجحت في استقبال أكثر من 700 طائرة بعد إغلاق العديد من المجالات الجوية المجاورة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وأضاف الحنفي أن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية ضمن سلامة المجال الجوي المصري أثناء هذه الأزمة، وأوضح أن إغلاق المجالات الجوية في دول مثل العراق والأردن دفع الطائرات المحلقة إلى الهبوط في المطارات المصرية أو عبور أجوائها.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات المتجهة إلى العراق ولبنان كإجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين في ظل التوترات الإقليمية.

الطيران المدني الرحلات الأردن والعراق ولبنان إجراء احترازي المطارات المصري

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