محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، لجنة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظامها.

وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإنساني، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل ومستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انضباط العملية الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات التنظيمية، وكذلك مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل أعمال الوحدات المحلية في تهيئة محيط اللجان وتقديم الدعم اللازم لها.

كما تم التأكيد على التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية، لتأمين اللجان طبيًا وأمنيًا، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من مواقع الامتحانات تحسبًا لأي حالات طارئة.

وأوضح المحافظ أنه يتم متابعة سير الامتحانات لحظيًا من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، المتصلة بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أية معوقات أو مستجدات، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية.

ووجّه المحافظ السكرتير العام و رؤساء المدن بالمرور المستمر على لجان الامتحانات في نطاق كل مدينة، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات داخل وخارج اللجان، مع سرعة التدخل لحل أية مشكلات طارئة. كما شدد على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم توزيع زجاجات مياه مبردة وعصائر يوميًا داخل كل لجنة، لضمان سلامة الجميع وراحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وأكد المحافظ كذلك على أهمية تيسير حركة المرور في الشوارع المؤدية إلى اللجان، والحفاظ على نظافة محيط المدارس، بما يضمن وصول الطلاب في المواعيد المحددة دون تأخير.